"Morti sul lavoro, strage senza fine"

"È ora di porre fine alla strage di lavoratori in edilizia. Nell’ultimo anno è il quarto infortunio mortale che registriamo in provincia di Modena nel settore edile – affermano Rodolfo Ferraro (Fillea Cgil), Silvio D’Acunto (Feneal Uil) e Cinzia Zaniboni (Filca Cisl) – tutto ciò è intollerabile! Non si può morire di lavoro in una delle province più ricche d’Italia". A denunciarlo sono i segretari delle tre sigle sindacali dopo la notizia della morte di Sorin Frentoaei, 55 anni, che giovedì scorso era rimasto schiacciato tra un camion e i bancali che stava muovendo mediante la gru che comandava da terra.

I sindacati chiedono l’immediata convocazione in Prefettura del ’Tavolo sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro’ (costituto nel marzo 2023) che vede la presenza di tutte le parti sociali.

"Nessuno può restare inerme – Istituzioni, Ispettorato e Medicina del Lavoro, Inail, Organizzazioni datoriali e sindacali – davanti a questa drammatica realtà, che fa del settore delle costruzioni il più esposto fra tutti per infortuni gravi e mortali. Chiediamo immediate risposte con controlli capillari e la rigida applicazione delle norme di sicurezza" concludono i sindacalisti di Fillea, Feneal e Filca.