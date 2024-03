Morto a 14 anni: per l’addio a Marco Frabetti tutto il paese si ferma

Modena, 18 marzo 2024 – Un intero paese incredulo, sgomento, attonito, ha accompagnato stamane l’ultimo saluto a Marco Frabetti, il giovane calciatore della società sportiva Possidiese morto giovedì scorso a 14 anni per una malattia improvvisa e fulminante. San Possidonio stamane era un centro abitato spettrale, dominato da un silenzio interrotto solo da qualche auto forestiera. I suoi abitanti, tutti i suoi giovani, il sindaco Carlo Casari e il vice sindaco Giulio Fregni, si sono raccolti per l’addio a Marco al Palazzurro, la palestra ed il luogo più capiente di questa comunità di 3.300 anime nella Bassa modenese. Il palazzetto è stato preferito dall’amministrazione come luogo di celebrazione del rito funebre: si temeva che la chiesa parrocchiale provvisoria, eretta dopo il sisma del 2012, potesse risultare troppo piccola per contenere la commozione e la partecipazione suscitata dalla scomparsa di Marco.

Si calcola che circa duemila persone si sono date appuntamento al Palazzurro per assistere alla messa e raccogliere le testimonianze portate nel corso della cerimonia dai compagni e compagne di scuola, dai ragazzi e ragazze delle giovanili della Possidiese e dalla sorella Chiara, oltre che del suo insegnante di religione all’Istituto Galilei di Mirandola, frequentato da Marco, che ha celebrato insieme al parroco di San Possidonio Padre Sebastiano. "Sarai il nostro unico Dio, infinitamente nostro – ha detto commossa la sorella Chiara –. Mio, di mamma e papà. dei nonni e degli zii e di tutti coloro che ti hanno amato”.

Non c’è stato bisogno di alcun passaparola, perché l’impressione lasciata sulla comunità dalla morte di questo giovane ha scosso veramente tutti. E già si pensa negli ambienti frequentato nella sua troppo breve vita a come ricordare per sempre la traccia lasciata da Marco, una traccia che “brillerà per sempre”, come scritto su uno dei palloncini fatti salire al cielo all’uscita dal Palazzurro, prima che la salma sul carro funebre, seguita da un corteo infinito di volti commossi e piangenti, raggiungesse il locale cimitero.