Morto a 25 anni in Algeria. Premio a mamma Barbara: "Lotto per dargli giustizia"

Un premio per il suo coraggio, per la sua perseveranza, per la sua forza. E’ quello consegnato ieri a Barbara Degli Esposti, mamma di Alex Bonucchi, il 25enne deceduto il 4 gennaio 2021 in un hotel di Algeri, dove il giovane si era recato per lavoro. Il riconoscimento è stato consegnato alla modenese Degli Esposti nell’ambito della 18esima edizione del Premio Eccellenze Italiane Assotutela, che celebra personalità, istituzioni e realtà distintesi per coraggio, dedizione e spirito di servizio alla collettività.

La cerimonia si è tenuta presso la Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria "G. Falcone", a Roma e il premio è intitolato ai giudici Rosario Livatino, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La cerimonia si è avvalsa di tre padrini d’eccezione: l’on. Stefania Pezzopane, l’on. Rachele Mussolini e il magistrato Valerio de Gioia.

"Celebrare le eccellenze italiane significa dare voce a chi, con sacrificio e professionalità, rappresenta l’Italia migliore. Questo premio è un atto di riconoscenza e un monito alle future generazioni", ha dichiarato Michel Emi Maritato, presidente di Assotutela. Il criminologo Maritato è parte della ‘squadra’ scelta da Degli Esposti per riuscire ad ottenere giustizia per la morte del figlio.

Come noto, infatti, recentemente è arrivata l’attesa svolta, proprio grazie alla tenacia di una mamma coraggio: è stata fissata per il prossimo due di novembre l’udienza dinanzi alla corte d’Appello ad Algeri per la morte di Alex Bonucchi.

Alex, tecnico per la Sacmi di Salvaterra, nel Reggiano, secondo due autopsie morì folgorato mentre faceva il bagno nella piscina della struttura alberghiera. In primo grado e in Appello il legale rappresentante dell’hotel, però, era stato assolto.

Ora, dopo quasi cinque anni, la sentenza di assoluzione – pronunciata lo scorso anno – potrebbe essere ribaltata dopo essere stata annullata dalla Corte Suprema algerina. "Sono una semplice mamma a cui hanno ammazzato un figlio, e sono onorata di ricevere questo riconoscimento tra maestranze d’eccellenza italiane, io sono una goccia in mezzo all’oceano, ma ancor di più lusingata e riconoscente di riceverlo da quest’uomo, Michel Emi Maritato, perché è grazie a lui se oggi sono qua, è grazie a lui se sono arrivata a incontrare il ministro Tajani, ed è grazie a lui se hanno riaperto il processo in Algeria, dove tornerò il 2 novembre – ha dichiarato Barbara Degli Esposti –. Questo premio lo dedico a mio figlio Alex che spero stia guardando da lassù, perché non si può morire a 25 anni solo per essere andato a lavorare all estero, e per colpa della negligenza di un hotel. Lo dedico alla mia famiglia che sono qua con me: il ’pa’ Claudio e la ’sister’ Alice, come li chiamava Alex, perché penso che nella vita la famiglia sia tutto, e un genitore non può, non deve sopravvivere alla morte di un figlio, è contro natura ed è un dolore sordo che ti porterai nell anima per sempre". Degli Esposti, commossa, ha concluso con le parole pronunciate dinanzi al ministro Tajani: "Sarò anche solamente una semplice mamma, orgogliosa dei suoi due figli, ma non mi rassegnerò, e non mi fermerò davanti a niente e nessuno, finché non avrò ottenuto giustizia, e come disse Giovanni Falcone, sono fiera di dire, io parlo e cammino a testa alta e muoio una volta sola".

L’avvocato della famiglia, Carlotta Toschi aveva spiegato come nell’udienza del prossimo due novembre – ovvero quella di rinvio dalla Cassazione all’appello – i giudici dovranno valutare tutto ciò che è stato indicato dalla suprema Corte dopo l’accoglimento dei ricorsi presentati dal collega e dalla procura generale.