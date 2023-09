Morto a 36 anni in carcere. Sarà eseguita l’autopsia

Era finito in carcere a seguito di una rapina, dopo di che era stato trasferito in una casa di cura a causa di problemi psichiatrici. Dopo aver commesso alcune violazioni, però, è finito nuovamente al San’Anna dove, nei giorni scorsi, è stato trovato cadavere nella sua cella. La procura di Modena, ieri, ha conferito incarico ai periti per effettuare l’autopsia su un detenuto di 36 anni, marocchino, deceduto nel penitenziario modenese. L’esame è iniziato nella giornata di ieri. Pare che lo straniero sia morto a seguito di un arresto cardiocircolatorio, ma ciò che ora si vuole accertare è se il detenuto sia stato sottoposto ad un corretto percorso terapeutico. L’uomo, sposato con una giovane italiana, era infatti sottoposto ad alcune terapie. La compagna e la sorella della vittima hanno annunciato – attraverso il proprio legale di fiducia, l’avvocato Luca Lugari – che presenteranno denuncia al fine di far luce su quanto accaduto all’interno del carcere. La procura, per indagare sull’accaduto, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo: un atto dovuto al fine di svolgere gli accertamenti necessari sulla salma.