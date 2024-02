Morto nascosto sotto al letto, l’autopsia conferma l’omicidio: Iacconi forse strangolato

Modena, 19 febbraio 2024 – La conferma pare già essere arrivata: Giovanni Iacconi, il 54enne trovato morto il 20 gennaio nell'abitazione di famiglia a Pavullo è stato ammazzato.

Infatti il primo esame sul corpo dell'uomo, effettuato oggi in medicina legale a Modena avrebbe rafforzato l'ipotesi di omicidio, evidenziando una rottura dell'osso ioide, il che fa ritenere che il decesso sia stato dovuto ad uno strangolamento o strozzamento. Il medico legale nominato dalla Procura si è preso 90 giorni di tempo per svolgere tutte le analisi, comprese quelle tossicologiche, e rassegnare le proprie conclusioni. Unico indagato per l'omicidio (le ipotesi di reato sono anche occultamento di cadavere e utilizzo indebito di carte di credito) è un giovane brasiliano amico della vittima, che da tempo conviveva con Iacconi a Fiorano. Il giovane, però, si è reso latitante e le ricerche sono estese a livello internazionale.

Iacconi è stato trovato morto sotto al letto, avvolto in un lenzuolo lo scorso 20 gennaio dal fratello, che ne aveva denunciato la scomparsa una decina di giorni prima. Presente oggi in medicina legale anche l'avvocato Mauro Molesini, che difende i fratelli della vittima e che ha nominato come consulente di parte il medico legale Erjon Radeshi, che partecipa agli accertamenti.