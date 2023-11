Morto l’avvocato Iungano: "Esempio di dignità e forza per tutti"

Modena, 19 novembre 2023 – Il mondo dell’avvocatura modenese è in lutto per la morte del civilista Canio Nicola Iungano, che si è spento venerdì dopo aver combattuto a lungo contro una brutta malattia. Iungano si occupava di diritto civile, contrattualistica, operazioni immobiliari ed era un professionista molto stimato. Lascia una bimba molto piccola e la moglie Federica.

I funerali si svolgono domani, partendo dalla casa funeraria Terracielo direttamente per la Chiesa della Conversione di San Paolo di Concordia, dove alle 11.30 saranno celebrate le esequie. Ad esprimere vicinanza alla famiglia è l’Associazione Italiana Giovani Avvocati.

"Tutta l’associazione è rimasta sconvolta dalla notizia improvvisa – sottolinea il presidente dell’associazione Italiana Giovani avvocati, sezione Modena Alberto Rocchi – stiamo tutti pensando alla sua bambina, che ha appena compiuto un anno e ci stringiamo attorno alla famiglia".

Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio sui social da parte dei numerosi colleghi modenesi con i quali il giovane avvocato aveva condiviso tanti momenti di spensieratezza ma anche di intenso lavoro.

"Resteremo accanto a tua moglie e alla tua bambina", promettono. "Era fantastico, era una persona molto ironica, era professionalmente bravissimo – sottolineano i colleghi – affidabile e corretto. Una persona sempre di buon umore, che – continuano – aveva una grande dote: saper spezzare sempre la tensione. Aveva perso entrambi i genitori poco tempo fa: era stato sfortunato nella vita ma aveva tanto coraggio e tanta forza. Sicuramente aveva una grande dignità, in tutte le cose: negli ultimi mesi, soprattutto alla fine, ha affrontato la malattia con grande coraggio. Ha ragionato su come gestire la situazione per non gravare sugli altri, lavorando fino all’ultimo. E’ stato – chiudono gli amici e colleghi – un grande esempio di dignità, forza, lucidità per tutti noi".