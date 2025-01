Morto il consigliere comunale Vittorio Reggiani, i ricordi: “Per tanti anni ha servito la comunità”

Modena, 24 gennaio 2025 – Amministrazione comunale in lutto per la scomparsa del consigliere comunale del Partito democratico, Vittorio Reggiani. Apprezzato da tutti per le sue doti umane e per il suo vivere la politica come servizio per il bene comune, Reggiani era nato a Modena l’8 marzo 1968. Laureato in Scienze politiche con indirizzo storico-politico all'Università di Bologna, era stato eletto consigliere una prima volta nel 2019 e riconfermato nel 2024 con 389 preferenze. Nell’attuale consigliatura era stato nominato presidente della Commissione servizi.

Il ricordo del sindaco

“La morte del consigliere Vittorio Reggiani ci strazia,” ha commentato il sindaco Massimo Mezzetti a nome di tutta la Giunta comunale. “Ci lascia un collega che ha esercitato con passione e capacità il suo ruolo di eletto. Sono senza parole al pensiero di non vederlo più sui banchi del Consiglio ed esprimo le mie più sentite condoglianze ai familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.”

Parole di cordoglio dal presidente del Consiglio comunale

Parole, quelle del sindaco, a cui si uniscono quelle del presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri, che, facendosi portavoce di tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione, ha commentato: “Grande rammarico per la perdita di un uomo che per tanti anni ha servito la comunità, anche nel suo servizio come consigliere e come presidente di commissione. Vittorio ha sempre pensato come prima cosa al bene comune.”

Vita professionale e contributo alla comunità

Aveva 56 anni, sposato, quattro figli. Vittorio Reggiani, dopo aver lavorato al Ceis Modena, è stato direttore del San Filippo Neri e dell'Ipab San Paolo e San Geminiano. Dal 2007 lavorava nelle politiche abitative, prima nel Comune di Sassuolo poi in tutto l'ambito di Modena e provincia. Dal 2002 al 2016, con la moglie e i figli, ha abitato presso la Comunità familiare La faretra del Ceis, accogliendo 15 minori. Era membro della comunità di famiglie Venite alla festa e socio di Banca etica, cooperativa Oltremare, cooperativa sociale Eorté, Gas La festa e associazione Libera.