Morto Franco Vignoli, storico fotografo dello sport modenese

Modena, 25 giugno 2023 – Modena perde un altro dei suoi cittadini illustri, un vero talento, per decenni dietro l’obiettivo a immortalare i campioni sul campo. Si è spento a 87 anni Franco Vignoli. Vignoli, modenese, grande passione per la fotografia sportiva, iniziò negli anni cinquanta quando cominciò a lavorare nel negozio del padre Lino.

Accanto a lui sempre la moglie Tilde, che per sessant'anni lo ha affiancato nella gestione dell'attività, che si spostò prima in via Emilia poi in viale Autodromo. Era stato fotografo negli anni cinquanta del Modena calcio, in tempi più recenti del Carpi, e del Sassuolo della promozione dalla C alla A; nel 1968 le sue immagini cominciarono ad entrare nei celeberrimi album Panini.

Lascia la moglie Tilde, la figlia Federica e il figlio Andrea che ha seguito le sue orme. “Era la memoria storica dello sport locale, un occhio vigile le cui immagini trasmettevano passione” si legge tra i tanti ricordi affidati ai social.