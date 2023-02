Modena, morto Gianni Spinella: una vita dedicata a salute e prevenzione

Gianni Spinella

Modena, 11 febbraio 2023 – Ha dedicato un’intera vita all’importantissimo tema della salute e della prevenzione, Gianni Spinella, già presidente e animatore di associazioni come ‘Amici del cuore’ e ‘Conacuore’, morto venerdì all’età di 85 anni.

Sono stati tanti i messaggi di cordoglio arrivati dopo la sua scomparsa. “Tutela della salute e solidarietà, con l’impegno e la caparbietà di un calabrese innamorato di Modena: ci mancherà la sua determinazione nel promuovere la prevenzione, la cura e la ricerca nell’ambito delle patologie cardiache”. ha detto il sindaco Gian Carlo Muzzarelli. “Oggi siamo tutti più soli – ha aggiunto – ma rimane alla città la Fondazione a lui intitolata, creata con la moglie Italia, che sostiene il percorso di studio di giovani medici”.

“Per decenni Gianni Spinella – ha detto la direttrice generale dell’Ausl Anna Maria Petrini – ha rappresentato un baluardo e un punto di riferimento per quanto riguarda la promozione della salute e di sani stili di vita, dal contrasto al fumo alla prevenzione delle patologie cardiovascolari, oltre che una persona di elevatissima caratura morale e culturale. Esprimo il nostro profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia e a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare insieme a lui: il suo impegno, in particolare rivolto ai giovani, la dedizione e la passione che ha dedicato a tutte le iniziative intraprese rappresentino un esempio per tutti”.

"Esprimiamo le più sentite condoglianze alla moglie Italia, ai figli Amelia e Igor e a tutti coloro che gli hanno voluto bene – ha detto infine il Partito democratico di Modena – Siamo profondamente grati a Gianni per l’impegno profuso per la città e, in particolare, per il grande impegno per la prevenzione e la cura delle patologie cardiovascolari. Ricordiamo anche il suo grande impegno per la formazione dei giovani talenti nel campo della medicina cardiovascolare grazie al contributo della Fondazione Gianni Spinella. Gianni – ricordano dal Pd – è stato anche consigliere comunale a Modena con il Pci e un iscritto del Circolo Pd Buon Pastore, un punto di riferimento per tanti giovani che si avvicinavano alla politica. Gianni era un uomo generoso che ha sempre lavorato per il bene comune. Mancherà a tutta la comunità del partito democratico di Modena”.