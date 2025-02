Morto in moto, cantoniere rischia il processo

Stava percorrendo la strada, via Giardini in sella alla propria moto quando, all’improvviso, perse il controllo del mezzo per poi schiantarsi contro un furgone che stava sopraggiungendo dalla direzione opposta. Il centauro morì sul colpo. Secondo le indagini la vittima, il 49enne Giuseppe Ledda, residente a Pazzano di Serramazzoni perse il controllo a causa di un avvallamento di cemento sulla strada: un piccolo ‘dosso’ che era già stato segnalato alla provincia. Ora per l’incidente, avvenuto nell’aprile del 2023 con l’accusa di omicidio colposo rischia il processo un cantoniere dipendente della Provincia di Modena. Ieri mattina, infatti, il giudice ha ammesso la parte civile a citare in giudizio la Provincia. Alla base delle accuse, in sostanza, la cattiva manutenzione della strada per quella ‘conca’ in cemento mai sistemata, forse legata alla perdita di materiale da parte di qualche camion. Ieri, nell’ambito dell’udienza preliminare lo studio Risarcire.it, che sta seguendo il caso con l’avvocato Sonia Lena si è costituito parte civile nel procedimento con i parenti della vittima: i figli, la moglie, i genitori. "la Provincia era stata più volte informata della colata di cemento – afferma il legale. A nostro avviso, se la strada fosse stata sistemata – come indicato nella nostra perizia di parte – nulla sarebbe accaduto, neppure se la vittima avesse affrontato la curva ad una velocità superiore. Il cliente ha perso il controllo del mezzo a causa di questo elemento che non doveva esserci sulla strada". La prossima udienza è prevista per il 26 febbraio. L’incidente era avvenuto intorno alle 12. Da quanto ricostruito dalla polizia Stradale di Pavullo, il centauro, in sella alla sua potente Ducati, stava percorrendo la strada verso Serramazzoni, doveva raggiungere alcuni amici che lo aspettavano a Stella – una delle frazioni che si incontrano lungo la via Giardini – quando, poco prima dell’abitato di Montagnana, si era scontrato con un furgone condotto da un 66enne di Maranello che procedeva in senso opposto, verso la pianura. I primi rilievi avevano messo in luce come Ledda avesse provato a frenare e come la sua moto avesse sbandato all’improvviso all’uscita dalla curva. Il 49enne era è stato sbalzato dalla sella cadendo violentemente sull’asfalto e morendo sul colpo.