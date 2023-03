Morto legato in casa La sorella di Alessandro "Fiducia nei carabinieri, faranno giustizia"

Una morte terribile e assurda per la quale ora la famiglia attende giustizia. E’ stato dato ieri il dolorosissimo addio ad Alessandro Gozzoli, il 41enne trovato morto il 10 marzo scorso nel letto, all’interno del suo appartamento di Casinalbo. Dopo le lacrime ora restano tantissime domande alle quali, ancora, non è possibile dare risposta. Cosa è accaduto quel giovedì notte nell’appartamento della vittima? Chi può aver legato mani e pieni Alessandro, per poi ucciderlo – forse non volontariamente – e fuggire senza neppure dare l’allarme? Senza chiamare i soccorsi?

Gli inquirenti lavorano incessantemente per far luce sull’accaduto e in procura è stata aperta un fascicolo per omicidio volontario. Si ipotizza un gioco intimo finito male ma le risposte arriveranno certamente dall’esame autoptico effettuato sul corpo della vittima nei giorni scorsi. La causa più probabile sarebbe quella dell’asfissia ma si attendono appunto gli esiti dell’esame medico legale per poterla stabilire con assoluta certezza. Risulterà fondamentale anche l’estrapolazione dei dati dal telefonino della vittima, trovato accanto al corpo.

Le conversazioni contenute nelle chat o all’interno di alcune app per chi incontri potrebbero svelare chi, quella terribile notte, si trovava insieme ad Alessandro. La porta dell’appartamento non risultava forzata: sarebbe stata la vittima ad aprire la porta a quello – o a quelli – che si sono rivelati essere i suoi assassini. L’auto del 41enne, all’arrivo dei carabinieri, risultava scomparsa ma sarebbe stata ritrovata il giorno successivo alla morte di Gozzoli e subito passata al setaccio dai militari. Altro tassello importante, i filmati di videosorveglianza della zona. In uno di questi, infatti, sarebbe apparsa la figura di un giovane, biondo, intendo ad allontanarsi in piena notte dall’appartamento della vittima. Il ragazzo sarebbe quindi salito a bordo dio un’auto – non è chiaro se quella di Alessandro – per poi raggiungere il casello autostradale. La svolta che si sperava arrivasse in questi giorni, però, non è arrivata. Si tratta infatti di un caso molto delicato ma gli inquirenti sarebbero vicini a chiudere il cerchio attorno alla terribile vicenda.

Intanto ieri mattina, a Montebudello di Valsamoggia, nel Bolognese, una folla commossa ha detto addio ad Alessandro. I famigliari, gli amici, i colleghi di lavoro, i conoscenti e praticamente tutto il piccolo borgo si sono stretti intorno ai genitori, alla sorella, al cognato e al nipote che hanno occupato i primi banchi della chiesa stracolma nel corso della messa animata dal coro nel quale lo stesso Alessandro aveva cantato tante volte. La sorella Simona, al termine della messa, ha detto addio al fratello che "ora è un angelo ed ha smesso di soffrire". E ha aggiunto: "Ringrazio i carabinieri ai quali va tutta la nostra fiducia perchè siamo sicuri che Alessandro avrà anche la giustizia terrena". Un auspicio ribadito anche dal sindaco Daniele Ruscigno presente al rito concelebrato dai parroci don Attilio Zanasi e don Franco Govoni. "Siamo una sola famiglia. Una comunità che si stringe intorno a Gianfranco, Giuliana e Simona e i familiari tutti, al loro dolore insondabile -hanno detto nell’omelia- Alessandro era ricco di valori, trasmetteva gioia e serenità. Ed ora è nella vita eterna dove attendiamo di incontrarci" hanno aggiunto tra la commozione generale dando voce allo sgomento e ai sentimenti dei presenti".

Valentina Reggiani

e Gabriele Mignardi