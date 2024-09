Morto l’ex maresciallo Gabriele Migliori

"La notizia della sua morte ci fa sentire tutti più soli, perché lui è stato per tutta la comunità di Pavullo un vero e proprio punto di riferimento per molti anni". La famiglia Covili del soccorso stradale Covili, a nome di tutti i pavullesi, si fa portavoce del dolore per la morte dello storico maresciallo Gabriele Migliori, comandante della compagnia dei Carabinieri della città del Frignano dal 1987 al 1993. "E’ stata la moglie Vittoria ad informarci della sua scomparsa – prosegue la famiglia Covili – avvenuta questa mattina (ieri per chi legge, ndr)". "Ha rappresentato per noi e per i carabinieri cresciuti sotto la sua scuola un ‘padre di famiglia’, autorevole ma soprattutto umano, capace di trattare i casi con un approccio di umanità che raramente si incontra, sempre ovviamente nel rispetto massimo della legge. Anche dopo che si era tarsferito a Pescara – proseguono i pavullesi – avevamo mantenuto i contatti, andavamo a trovarlo e lui si ricordava sempre di noi per le festività. Tutti conservano nel cuore un ricordo splendido di lui e ci mancherà moltissimo". Oggi, per i funerali, sarà presente a Pescara un suo ex militare in pensione, poi una delegazione pavullese a fine settembre andrà a trovare la moglie.

m.s.c.