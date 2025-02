Morto monsignor Verucchi. Commozione tra i fedeli : "Pastore e leader morale"

È morto nel pomeriggio di ieri Giuseppe Verucchi, arcivescovo emerito della diocesi di Ravenna e Cervia. Aveva 87 anni. Era nato il 22 novembre del 1937 a Pavullo nel Frignano ed era stato ordinato sacerdote nel 1961. Una scomparsa che desta profonda commozione nell’animo della comunità religiosa modenese.

La sua vocazione si è manifestata fin dalla giovane età ispirata dal desiderio di lavorare con i giovani e influenzata dal clima di solidarietà e sostegno rappresentato dalla ’Città dei ragazzi’ di Modena.

Dopo l’ordinazione, Verucchi ha servito come cappellano a Castelnuovo Rangone e poi come parroco a Formigine, dimostrando una grande attitudine nel guidare e coordinare comunità di fedeli. Ha ricoperto il ruolo di vicario generale dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola dal 1986 al 1997, un periodo durante il quale ha contribuito significativamente alla vita pastorale e amministrativa della diocesi.

Nel 2000, papa Giovanni Paolo II lo ha nominato arcivescovo metropolita di Ravenna-Cervia, una posizione che Verucchi ha mantenuto con devozione fino al 2012. Nel 2013 aveva deciso di tornare nella sua diocesi di origine, quella di Modena-Nonantola.

Il suo impegno non si è limitato alla sfera religiosa: Verucchi ha anche giocato un ruolo importante nelle relazioni culturali come direttore dell’ufficio diocesano per i beni culturali e delegato per i rapporti con le soprintendenze. Ma fu anche al centro di una delle vicende che più hanno scosso la città romagnola negli ultimi decenni: fu indagato infatti per malversazione nel caso dell’ex orfanotrofio Galletti Abbiosi, vicenda che si concluse per tutti i vertici della chiesa ravennate con una richiesta di archiviazione. Al centro delle indagini era finita la trasformazione in albergo di lusso dell’edificio che ospitava le orfane in via di Roma, ristrutturato con i fondi per il Giubileo del Duemila per diventare un ostello a basso costo.

Dopo la sua rinuncia al governo pastorale nel novembre 2012, dovuta al raggiungimento dei limiti di età, ha continuato a servire come arcivescovo emerito di Ravenna-Cervia. La sua scomparsa lascia un vuoto nella comunità modenese, che lo ricorda come un pastore dinamico e un leader morale.