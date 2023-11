Morto nell’incendio, folla ai funerali: "Davide ha lasciato ricordi belli"

Lì accanto, a vegliare su di lui per tutta la durata della celebrazione, c’erano i tanti commilitoni del 192° corso ‘Carattere’ che lo avevano accompagnato nel percorso militare. Poi il sindaco Fabio Braglia, tanti ragazzi, gli amici e la grande famiglia di Monchio di Palagano. Il ricordo di Davide Dignatici, morto a 32 anni nel terribile incendio tra venerdì e sabato scorsi nel suo appartamento di Modena, non scomparirà nemmeno dopo i funerali, celebrati ieri pomeriggio in una chiesa di Monchio insolitamente gremita, sia all’interno che nel sagrato. Una parte di Davide, infatti, continuerà a vivere anche in futuro tra le famiglie di civili della Cisgiordania colpite dalla guerra, alle quali– per mezzo della Chiesa di Gerusalemme – la famiglia Dignatici farà avere le offerte raccolte durante la celebrazione. Ieri per tutta la comunità palaganese è stata una giornata molto difficile, nel corso della quale l’intera cittadinanza (e gente proveniente da ovunque) si è stretta attorno alla famiglia di Davide.

In primis, non è mancata la presenza dei Graduati dell’Accademia di Modena, rimasti - in uniforme - accanto al feretro dall’inizio al termine del funerale. Tanti sono stati i toccanti ricordi emersi, con due letture in chiesa da parte delle zie materne. Una di queste era stata scritta dalla cugina di Davide, a lui molto legata fin da quando erano bambini. Un ragazzo - Davide - che aveva deciso di costruire la propria vita in maniera autonoma, prima entrando in Accademia e poi, un anno fa, iniziando a lavorare per un azienda di logistica di Castellarano. Ovunque passasse, con il suo sorriso, Davide riusciva a lasciare il segno: anche tra gli attuali colleghi, presenti ieri in massa. "E’ stata una cerimonia molto partecipata e sentita – spiega la zia Patrizia Dignatici –. E’ stata anche una grande consolazione per la mamma ed il papà di Davide, che si sono sentiti proprio abbracciati da un grande affetto. La figura di Davide è riuscita ad unire tutti: dalla comunità militare a quella cattolica". Al termine della cerimonia funebre, si è proceduto con la tumulazione della salma nel cimitero di Monchio. "Ora Davide riposerà accanto al suo nonno Leo, con cui era legatissimo – aggiunge la zia –. Il suo ricordo non svanirà mai".

Riccardo Pugliese