Morto nell’incendio, possibile autopsia

Potrebbe essere effettuata l’autopsia sul corpo di Davide Dignatici, il 32enne deceduto nell’incendio del suo appartamento, in via Toscanini a Modena. La salma è alla Medicina legale e oggi verrà presa una decisione: l’esame potrebbe chiarire le cause della morte che, a un primo riscontro, sarebbero dovute

al fumo inalato nel tentativo di spegnere le fiamme. Il giovane, ex capitano dell’esercito, è morto nella notte tra venerdì e sabato, nel suo bilocale al sesto piano del condominio. I vicini hanno subito dato l’allarme ma all’arrivo dei soccorsi putroppo non c’era più nulla da fare. La morte di Davide ha commosso tutta

la comunità di Palagano, dove vive la famiglia.

"Un ragazzo sempre col sorriso, generoso e determinato". Dopo la carriera all’Accademia militare di Modena, si era congedato per lavorare per un’impresa nel Reggiano. "Era benvoluto da tutti" ha detto zia Patrizia. Sono ancora

da fissare i funerali.