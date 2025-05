Morto nello schianto in moto, domani i funerali di Malagoli

Si svolgeranno domani le esequie funebri di Marco Malagoli, il 65enne di Rovereto sulla Secchia, tragicamente scomparso domenica a seguito di un terribile incidente stradale, avvenuto a Campogalliano, in via Canale Carpi, all’altezza di Panzano. Malagoli era in sella alla sua moto, in compagnia di un altro centauro di 66 anni: era da poco passato mezzogiorno quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine, si è verificato lo scontro tra un’auto e le due moto. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava viaggiando in direzione Carpi. Ancora da chiarire se la Giulietta bianca provenisse dall’opposta corsia di marcia, o più probabilmente secondo il racconto di qualche passante, sia uscita da un passo laterale alla strada. In ogni caso, l’impatto è stato improvviso: Marco Malagoli è stato sbalzato dalla sella della sua moto. L’amico che viaggiava sull’altra moto è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara dove si trova ancora in terapia intensiva e prognosi riservata. Malagoli, ora in pensione dopo il lavoro in un’officina meccanica, lascia la moglie Maura, la figlia Valentina, la mamma Marisa, il fratello Angelo e i nipoti. Da questa mattina, a partire dalle 10, sarà possibile fargli visita alle camere ardenti dell’ospedale Ramazzini: qui domani alle 10, si svolgeranno i funerali a cura delle onoranze Elide, con un ultimo saluto. Marco oltre alla moto aveva un’altra grande passione: i gatti. Per questo la famiglia, per chi volesse fare una offerta in suo ricordo, ha indicato il Gattile di Carpi come destinatario delle donazioni.

m.s.c.