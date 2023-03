Modena, rissa e coltellate al Novi Sad: morto un sedicenne, due feriti

Modena, 31 marzo 2023 – Una paurosa rissa si è verificata oggi alle 16.30 al parco Novi Sad di Modena, in mezzo al prato, mentre nell’anello dell’ex ippodromo i truck iniziavano a scaldare le griglie dell’International Street Food in partenza stasera. E’ morto un ragazzo di 16 anni.

Un gruppo di immigrati pakistani, si è affrontato e alla fine tre giovani erano rimasti feriti a coltellate. Uno di loro, 16 anni appunto, è morto in ospedale, era da subito apparso gravissimo. Tutti sono stati trasportati all’ospedale di Baggiovara. Il ferito più grave (sempre a coltellate) ha 22 anni, è stato operato al torace e ora è in terapia intensiva e in prognosi riservata. Il terzo ferito è un 18enne non in pericolo di vita. Prognosi di dieci giorni per lui.

Sul posto i carabinieri che hanno ascoltato i testimoni e delimitato l’area della rissa dove erano visibili rilevanti chiazze di sangue. Sono in corso indagini per risalire ai partecipanti alla rissa. Saranno utili le numerose telecamere presenti in zona.