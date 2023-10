Morto nel parcheggio, svolta nelle indagini: “So chi ha ammazzato mio fratello”

Modena, 18 ottobre 2023 - “Lo hanno ucciso”. E’ questa l’unica convinzione degli amici e dei parenti di Taissir Sakka, il 30enne tunisino trovato morto domenica mattina nel parcheggio del Cinema FilmStudio 7 b, in via dell’Abate. La vicenda è avvolta dal mistero in realtà: non si esclude che il ragazzo possa essere caduto da solo sull’asfalto, battendo il capo. La ferita riscontrata sulla testa, però, al momento del rinvenimento del corpo, pare fosse piuttosto profonda. Solo l’esame autoptico potrò stabilire con certezza cosa sia accaduto sabato notte: ovvero se il 30enne sia stato ucciso o se si sia trattato di un tragico incidente.

Ma c’è un aspetto che getta un’ulteriore ombra oscura sulla vicenda: il fratello della vittima, Mohamed, avrebbe sporto denuncia indicando coloro che secondo il giovane sarebbero i responsabili della morte del 30enne. Quel che si sa, al momento, è che i due si trovavano insieme sabato sera quando i carabinieri sono intervenuti in un locale di Ravarino per una violenta lite. Entrambi in stato di alterazione psicofisica, pare dovuta all’assunzione smodata di alcol sarebbero stati poi portati in caserma per essere identificati e quindi denunciati per ubriachezza molesta. Da quel momento – parliamo delle 23 circa di sabato notte – non sarebbe chiaro quanto accaduto ai due fratelli, conosciuti dalle forze dell’ordine per alcuni episodi avvenuti in passato. Le indagini, coordinate dalla procura, proseguono nel più stretto riserbo e si attende appunto l’esito dell’autopsia sul corpo della vittima. Ma ci sarebbe di più poiché al vaglio degli inquirenti ci sarebbero anche alcune immagini di quella notte, relative al luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere del giovane tunisino e che potrebbero ‘svelare’ nuovi scenari.

Come noto il corpo riverso a terra di Taissir è stato trovato da uno dei soci del dopolavoro ferroviario intorno alle 9, 9.15. Quello che non è chiaro è come mai non fosse presente alle 6: un addetto, infatti, avrebbe affermato di non aver notato nulla di strano ma non è detto che non se ne sia accorto, nonostante il cadavere del 30enne fosse già lì, tra le auto posteggiate nel parcheggio. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri, subito intervenuti sul posto domenica mattina quando è scattato l’allarme. Gli amici di Taissir hanno spiegato come il ragazzo, da qualche tempo, frequentasse compagnie ‘poco raccomandabili’ e come spesso, se in stato di alterazione, reagisse in modo aggressivo. Probabilmente così è accaduto anche sabato notte nel piazzale del Circolo Arci di Ravarino dove i fratelli sarebbero entrati in ‘contrasto’ con un gruppo di giovani. Mohamed, dopo diverse ore dal fatto, avrebbe comunque deciso di fornire la propria versione dei fatti su quanto accaduto sabato, sostenuto dal proprio legale. Pare che anche il giovane Mohamed abbia riportato lesioni dopo una notte forse caratterizzata dalla violenza ma, appunto, le indagini proseguono nel più assoluto riserbo. Fino a che ora i due fratelli sono rimasti insieme? Cosa può essere successo in quella manciata di ore? Domande a cui al momento non è possibile fornire risposte certe. Intanto sui social non si arresta l’onda di commozione e dolore per la morte di Taissir, cresciuto a Modena dove aveva tantissimi amici. "Ultimamente era strano, insoddisfatto della propria vita – ha raccontato una ex fidanzata – voleva un lavoro, una casa, una macchina ed era finito in giri poco ‘chiari’". "E’ stato un omicidio – afferma un altro amico – si sa già tutto ma nessuno ne vuole parlare".