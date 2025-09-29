Muore schiacciato dal trattore, recuperato dopo ore. Il motore era ancora acceso

Modena, 29 settembre 2025 – Ancora una tragedia nei campi, causata dal ribaltamento di un trattore. Il tragico evento si è verificato sabato, sui pendii di Serramazzoni, precisamente sulle colline in via Calvanella, Un uomo di 81 anni, Lino Gianaroli, ha infatti perso la vita schiacciato dal mezzo agricolo che stava conducendo.

Gianaroli, bolognese, aveva un terreno agricolo in comproprietà con un parente a Stella di Serramazzoni: sabato si era recato nei campi a lavorare, con il trattore, come era solito fare. Sono stati i familiari a fare scattare l’allarme quando, con il passare delle ore, non lo hanno visto rientrare né sono riusciti a mettersi in contatto con lui.

Sono subito partire le ricerche da parte volontari Avap (Associazione Volontari Assistenza Pubblica) Odv di Serramazzoni, coadiuvati da due squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Modena e da Sassuolo. Tutta la zona circostante è stata setacciata, fino a quando, presumibilmente sentendo il suono del motore del mezzo ancora acceso, i ricercatori si sono concentrati verso un punto: in fondo alla scarpata – una zona impervia, molto difficile da raggiungere – hanno individuato il corpo di Gianaroli, schiacciato dal suo mezzo.

Sul luogo sono giunte un’ambulanza e un’automedica del 118, ma purtroppo i medici non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo. Secondo una prima ipotesi, il trattore potrebbe essersi ribaltato a causa della pendenza, finendo in una scarpata senza lasciare scampo al suo conducente. Sul posto erano presenti anche la Medicina del Lavoro e i carabinieri, per fare luce sulla dinamica.

Purtroppo, non è la prima volta che un simile tragico incidente si verifica sull’appennino modenese: a fine giugno, Vivian Fiocchi, imprenditore agricolo di Pozza di Maranello, ha perso la vita schiacciato dal suo trattore a Serramazzoni, su un pendio tra la zona di Montardone e la Nuova Estense.

L’uomo, impegnato nel trasporto di fieno con un rimorchio, stava lavorando su un terreno collinare quando il mezzo ha perso aderenza, capovolgendosi in una dinamica fatale. A fine maggio, a perdere la vita schiacciato dal suo trattore è stato Giuseppe Passini, 76 anni, pensionato residente a Montese ma che in quel momento si trovava a Rocchetta di Guiglia per alcuni lavori nel campo di proprietà della famiglia.