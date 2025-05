E’ morto Sergio Silvestri, storico collaboratore di Vasco Rossi: “E poi ci troveremo come le star...”

Mirandola (Modena), 22 maggio 2025 – Vasco Rossi piange la perdita di un suo caro amico nonché storico collaboratore: se n’è andato Sergio Silvestri. L’artista si è spento a Mirandola (in provincia di Modena) all’età di 73 anni. Lo ricorda lo stesso Vasco sui suoi profili social con una foto di Silvestri da giovane e una frase ricolma di lacrime, autocitandosi con una frase di una sua grande canzone, Vita spericolata: “E poi ci troveremo come le star… Ciao Sergio ..resterai sempre vivo nel mio cuore”.

Co-autore di uno dei brani più amati, “La Strega - la diva del sabato sera”, Silvestri era originario di Concordia sul Secchia e aveva frequentato con Vasco il collegio dei salesiani, periodo ricordato spesso dal rocker di Zocca come uno dei più formativi della sua vita lo aveva anche riscritto su Facebook. E fu lo stesso Silvestri a far conoscere a Vasco Maurizio Solieri, che è stato suo chitarrista per oltre trent'anni, e autore delle musiche di brani celebri.

I funerali, in forma privata, si terranno sabato 24 maggio al Terracielo di Mirandola.