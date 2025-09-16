Morto per West Nile: primo decesso nel Modenese

Modena, 16 settembre 2025 – È morto nel Comune di Carpi un 80enne positivo al virus West Nile. È il primo decesso in provincia di Modena e il secondo in regione. L'anziano aveva comorbidità pregressa, spiega l'Ausl modenese.

A differenza dello scorso anno, quando erano stati registrati 46 casi in provincia, quest'anno la diffusione si presenta più limitata: da maggio a oggi sono sei i casi di West Nile registrati dal servizio di igiene pubblica dell'Azienda Usl. Quattro hanno sviluppato la forma neuroinvasiva.

Al posto del West Nile, però si è diffusa maggiormente la Chikungunya. In particolare a Carpi un focolaio ha impensierito i residenti nei mesi più caldi. I contagiati però non erano gravi.

La differenza tra le due malattie, entrambe veicolate dalle zanzare, è che la prima è portata dalla zanzara comune, la seconda da quella tigre. E infatti l'Azienda sanitaria precisa che "i casi di West Nile non hanno alcuna attinenza con quelli di Chikungunya rilevati nell'area di Carpi", che stanno facendo discutere da settimane.

Cos’è il West Nile

Il West Nile è un virus che viene trasmesso dalle zanzare comuni, denominate ‘Culex’, ma che può nuocere gravemente solo l’1% della popolazione, soprattutto anziani e persone più deboli, magari con malattie pregresse.

Nella maggior parte dei casi le persone infette non mostrano sintomi, ma quando si sviluppa una malattia neuro invasiva – esempi possono essere meningite o encefalite – le condizioni del paziente possono aggravarsi e portare anche alla morte.

Questo tipo di virus non si trasmette da uomo a uomo e la zanzara che punge il malato non si infetta. L’incubazione può variare dai 2 ai 14 giorni, al massimo 21.

Cos’è il virus Chikungunya e i sintomi

La Chikungunya è una malattia infettiva trasmessa dalla zanzara ‘Aedes’, la cosiddetta “zanzara tigre” responsabile anche della trasmissione di febbre gialla, Dengue, e Zika.

Come segnala la Croce rossa, ha un periodo di incubazione variabile fino a un massimo di 12 giorni (in media di 3-7 giorni). Riguardo i sintomi, si possono verificare febbre improvvisa e dolori alle articolazioni tali da limitare i movimenti dei pazienti. Altri sintomi includono dolore muscolare, mal di testa, affaticamento e rash cutaneo. Il dolore alle articolazioni è spesso debilitante.