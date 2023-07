Mosaici, disegni e nuove visioni L’arte francese coinvolge la città

di Stefano Luppi

C’è tempo fino a domenica per visitare una mostra che, per la qualità degli artisti esposti, è tra le migliori apparse negli ultimi tempi sotto la Ghirlandina.

Si tratta di "Il clamore delle arpie", all’ex San Paolo di via Selmi 63 a Modena con la cura di Andrea Losavio della Galleria D406 e Rodolfo Gasparelli e la collaborazione del Comune, con le opere delle francesi Séverine Gambier (Parigi 1956), e MadMeg (Villeurbanne, 1976) che davvero impressionano non soltanto per l’altissima perizia tecnica, ma anche per il messaggio spesso complesso che trasmettono e per la resa estetica.

I lavori delle due artiste sono esposti in modo alternato in entrambi i due spazi: in tutto una quarantina di opere in dialogo tra loro e realizzate negli ultimi anni. Gambier esegue un lavoro meticoloso su materiali antichi, soprattutto piatti antichi in porcellana.

Nel dettaglio, si frantuma e mischia le piccole tessere con altri micro oggetti e poi assembla il tutto dando vita a nuove figurazioni.

L’effetto è sorprendente per bellezza e, spiega la stessa artista "il mosaico mi si è imposto a poco a poco, come medium ovvio e provvidenziale. L’arte del frammento, della rottura, della scheggia. Come evocare al meglio nei tempi mischiati e nella confusione dei sentimenti, le ferite della storia e le cicatrici della propria vita?".

Non è da meno MadMeg che realizza grandi disegni utilizzando con grande perizia inchiostro di china su carta.

Propone messaggi su tematiche attuali, a esempio in "Suppo di Satana" dove riproduce per immagini la sua esistenza non semplice oppure nella serie "I Patriarchi" dove propone una allegoria su quella che lei ritiene la dominazione maschile del mondo.

"I patriarchi - dice MadMeg - non sono degli uomini travestiti da insetti, sono degli insetti che cercano di farsi passare per degli uomini. Hanno abdicato a qualsiasi umanità per servire la funzione che il patriarcato gli conferisce. Il loro ministero è di annientare".