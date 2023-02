Moschea alla Sacca, i malumori "La giunta rifiuta il confronto" Il Pd: "Percorso trasparente"

"Confrontarsi con i cittadini". E’ questa la frase ’mantra’ del dibattito sulla riqualificazione di una parte del quartiere Sacca, quello dove un tempo c’era la Pro Latte. Del progetto per l’area si è parlato mercoledì sera alla polisportiva di via Paltrinieri. Un incontro organizzato da ’Nella Sacca Notizie’ e che ha visto circa 200 persone in sala. E, come anticipato, la poca (o tanta, a seconda dei punti di vista) condivisione dei progetti per il futuro è stata l’oggetto del contendere. Facciamo il punto della situazione: sull’area, dove oggi c’è un edificio fatiscente, sono previsti "un’ampia dotazione di verde, circa 14mila metri quadri", per usare le parole del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, e un edificio che dovrebbe ospitare il centro islamico, pronto a traslocare dalla sede ’storica’ di via Delle Suore. Siamo a pochi passi da un altro celebre ’pomo della discordia’, il polo logistico Conad che presto crescerà di ’stazza’. La prima reazione ’post assemblea’ è arrivata da un attivissimo residente, Camillo Po, in rappresentanza di ’Pro Rione Sacca’. "Il confronto è stato sereno, ma erano assenti gli assessori invitati e i rappresentanti di alcuni gruppi consiliari. Dov’è finita la partecipazione? Senza di essa – sbotta il residente –...