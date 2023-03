"Moschea alla Sacca, la giunta ci ripensi Serve un’area più adatta"

"ll calvario degli abitanti della Sacca deve finire". E’ il monito di Modena Volta pagina che chiede alla giunta "di modificare gli accordi assunti sul trasferimento della moschea di via Suore individuando un’area più adatta di quella scelta che sarà presto intasata dal traffico del grande Polo logistico Conad".

"Quell’area, infatti – prosegue Modena Volta Pagina – è già stata al centro di proteste in piazza e di infuocate assemblee, grazie alle quali i residenti hanno ottenuto significativi miglioramenti al progetto del futuro Polo logistico. Un Polo al quale è previsto affluiranno oltre 500 TIR giornalieri con tutti i problemi di gas di scarico e di rumori che già rischiano di sconvolgere la vivibilità dell’adiacente villaggio Europa. Per questo chiediamo alla Giunta di non trasferire in quel luogo anche la moschea di via Suore, la più grande di Modena. Sarebbe sbagliato aggiungere alle centinaia di Tir anche le centinaia di auto dei fedeli che si recano a pregare al Centro Islamico. Una scelta insensata urbanisticamente e poco dignitosa per la stessa moschea, che avrebbe l’ingresso a 30 metri da quello dei Tir del Polo Conad. Non per caso sono già esplose le proteste. Il Pd ha cercato di minimizzare il problema affermando che la moschea sarà frequentata da non più di 500 fedeli. Ma anche questo numero, pur ingente, è stato smentito dallo stesso Iman che, in due interviste, ha spiegato come i fedeli varino da 800 a 1000 ma si prevede di realizzare una tempio che possa accoglierne fino a 2500)".