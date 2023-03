Moschea alla Sacca "Nel centro islamico spunta la scuola coranica"

"All’interno del centro islamico sarebbe anche prevista una scuola coranica (Madrasa): sono molti a sostenere che in alcuni di questi istituti vengono rafforzati gli ideali radicali, in netta contrapposizione con quelli democratici". A sollevare il caso a proposito del progetto del Centro culturale islamico al quartiere Sacca è il capogruppo in Consiglio della Lega Giovanni Bertoldi (il secondo da sinistra nella foto) in riferimento all’operazione che riguarda l’ampliamento del gruppo industriale Cpc e che prevede l’acquisto del terreno dell’ex Pro Latte (tra via Gerosa e via Finzi) dove sarà realizzata la moschea. Bertoldi ha trasmesso un’interrogazione alla giunta. "I musulmani in Italia non sono un’entità omogenea, bensì persone con una vasta gamma di tradizioni, culture e visioni del mondo. A tutt’oggi non risulta essere stata stipulata un’intesa tra la Repubblica Italiana e la confessione islamica, sulla base dell’articolo 8 della Costituzione Italiana. Pertanto nessun obbligo diretto o indiretto ricade sul Comune di Modena per provvedere alla costruzione di una nuova Moschea, anche perché a Modena non mancano i luoghi di culto islamico espressione delle varie comunità presenti".

Il complesso di questa moschea, molto più grande di quella attuale – prosegue Bertoldi – "potrà ospitare molti fedeli e sarebbe destinata a diventare il luogo di aggregazione centrale dell’intera provincia di Modena: è difficile fare previsioni su quale potrà essere l’effettiva affluenza di fedeli. All’interno del centro islamico, sarebbe prevista anche una scuola coranica (Madrasa): sono molti a sostenere che in alcuni di questi istituti vengono rafforzati gli ideali radicali, in netta contrapposizione con quelli democratici. Certe scuole, inoltre, non insegnano il rispetto per le altre religioni. È in questo humus che si affermano posizioni irricevibili in un paese come il nostro come l’inferiorità della donna, la poligamia, il fondamentalismo islamico, l’applicazione della Sharia, fino ad arrivare all’adesione alla Jihād". Per il capogruppo leghista "è chiaro che la presenza di una scuola coranica apre numerose potenziali aree di conflitto tra istruzione pubblica e una rigorosa formazione religiosa islamica. Il Qatar ha in passato finanziato con milioni di euro scuole coraniche in tutta Italia".

Gli interrogativi al sindaco e alla giunta sono allora: "Da chi è stato presentato il progetto del nuovo Centro culturale islamico? Quali sono stati i soggetti con cui è stato discusso fino ad oggi? Quanti sono i metri quadri complessivi di superficie utile e di superficie totale dell’intero complesso? Chi sosterrà i costi della sua realizzazione? Sono chiare le origini dei fondi pubblici eo privati che verranno utilizzati?". Infine, "il Comune di Modena partecipa direttamente o indirettamente a questi costi?".

g.a.