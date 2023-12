Moschea all’ex ProLatte: "La religione non c’entra . Il problema è la viabilità"

"Caro sindaco, Noi volevamo rassicurarla. Nessuno è contro le religioni: la comunità islamica, come dice la nostra Costituzione, ha diritto di ritrovarsi e di professare la propria religione; quello per cui piuttosto i cittadini sono in disaccordo è una politica che delega ai soli interessi privati le scelte urbanistiche del nostro quartiere". Comincia così la lettera aperta che il comitato Villaggio Europa invia a Gian Carlo Muzzarelli a proposito del trasferimento della moschea da via delle Suore. "Non è questione di: ’Non esiste un’altra parte se ogni cittadino vuole un’altra parte’ come dice Lei, sindaco. Questo racconto l’abbiamo già sentito anche per il Polo logistico Conad. E quindi, alla Sacca, in 200 metri, dovremmo tenere tutto, giusto? Sia il Polo logistico Conad che la Moschea?! Dovremmo quindi accettare passivamente e senza possibilità di replica, delle politiche che portano aziende all’interno dell’anello della tangenziale, spostamenti dei luoghi di culto solo per scelte aziendali, tir, traffico, smog, inquinamento acustico perché altrimenti saremmo contro, prima al progresso poi alle religioni?".

A nessuno, prosegue la lettera, "interessa se c’è chi vivrà tra l’ingresso dei camion Conad e il parcheggio affollato della Moschea; a nessuno interessa che non sia stato dato un terrapieno a protezione delle case dai camion Conad, solo perché servirebbe spazio per il parcheggio della Moschea; a nessuno interessa che non sia dignitoso vivere e pregare così; a nessuno interessa il caos che si creerà in quartiere tra tir e macchine. Se la Moschea dovrà essere spostata, noi proporremmo diverse aree comunali alternative, alcune delle quali andrebbero a riqualificare anche delle aree degradate, che sarebbero meno impattanti sulla residenza".

In proposito è intervenuto anche Camillo Po del comitato di quartiere Sacca: "Il centro di culto Islamico è nel territorio della Sacca da circa trent’anni senza che mai nessuno abbia eccepito alcunché. I rapporti con la comunità dei residenti di fede Islamica sono ottimi e le loro figlie e i loro figli frequentano il doposcuola organizzato da noi residenti. Dunque la gente della Sacca non è ne razzista ne contro le religioni di ogni sorta". Il terreno ex Prolatte "dove l’attuale Amministrazione ha intenzione di far spostare la Moschea e di edificare palazzine ERS, invece di renderlo tutto verde pubblico, diverrà per accordo già sottoscritto fra le parti, tutto di proprietà comunale. Altrimenti il sindaco non potrebbe desiderare in esso la presenza di ulteriori case di edilizia sociale residenziale in rione, la Moschea, e un parco pubblico per un terzo. Affermare che a decidere il suo futuro sia l’attuale proprietà è almeno fuorviante.