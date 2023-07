Moschea all’ex Prolatte: proteste "Tra Polo Conad e fedeli traffico in tilt"

Ma Pd e giunta parlano la stessa lingua? Se lo chiedono il Movimento 5 Stelle, Modena Volta Pagina e Unione Popolare, in una nota congiunta che conferma ancora una volta l’asse tra le tre forze ambientaliste. "Un mese fa – scrivono – il consigliere comunale e responsabile urbanistica del Pd, Diego Lenzini, in una assemblea di 200 persone, affermò che ’la moschea nell’area ex Prolatte è solo una prima ipotesi e nulla è deciso definitivamente’. L’altro giorno l’assessora all’Urbanistica Vandelli ha dichiarato in consiglio comunale che ’lo stop alla procedura di trasferimento della moschea nell’area ex ProLatte è inimmaginabile’. Ora chiediamo a chi dobbiamo credere? Alla giunta Pd o al partito Pd? Se questi esponenti Pd stanno scherzando – incalzano i tre gruppi – sarebbe uno strano e cinico gioco ma se fanno sul serio, se cambiano le carte in tavola ad ogni stormir di fronda, allora ci preoccupano molto. A chi dobbiamo credere? Cosa hanno deciso davvero? Qualsiasi sia la loro decisione siamo preoccupati che il futuro della città sia in mani così labili. Nel merito della vicenda è evidente che collocare una moschea da 1500 posti (200-300 auto) con l’ingresso a 30 metri da quello del polo logistico Conad, dove ogni giorno arriveranno 500 tir frigoriferi è un errore urbanistico madornale. Con quel traffico, con quel carico urbanistico combinato – argomentano – si intaserà via Finzi e sarà il caos. Portare, oltre al traffico normale, 300 auto al giorno dirette nello stesso momento alla moschea ad ostacolarsi con 500 tir diretti al polo Conad è un’eresia urbanistica. E non c’entra nulla che si tratti di una moschea, sarebbe ugualmente sbagliato anche se si trattasse di un campo sportivo con una tribuna per 1500 tifosi piena ogni giorno, un teatro con 1500 posti o un qualsiasi forte attrattore di traffico. Questa frittata urbanistica la dice lunga sull’incompetenza tecnica e la presunzione politica di questa giunta che ha dimenticato ogni criterio della buona urbanistica modenese. Ma soprattutto ci parla del poco rispetto per i cittadini della zona che – chiudono 5 Stelle, Mvp e Unione Popolare – dovranno sopportare i disguidi dovuti al dilettantismo comunale".

Anche il comitato Villaggio Europa sottolinea le criticità del progetto. "Il collegamento verde verso l’area ex Pro Latte previsto dal Comune – spiegano i residenti – risulta quantomeno esilarante: verranno collocati degli alberi vicino agli orti che sicuramente non agevoleranno la coltivazione, vista la minore esposizione solare sul terreno e, sempre in questo punto, verrà collocata un’area fitness per anziani: a fianco al parcheggio per la futura moschea e al piazzale dei tir. Respiriamo a pieni polmoni, insomma".