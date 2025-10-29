"Moschea anche in via Atene? Controllate"

Monopolizzano il dibattito, i luoghi di culto islamico, o supposti tali, presenti in città. Con la Lega sulle barricate. Da una parte c’è la questione di via Cavour e del suo (prossimo ed eventuale) trasferimento ai Quadrati, rispetto al quale oggi sarà in città l’europarlamentare leghista Anna Cisint per dare il suo appoggio alla causa del centrodestra cittadino, che contro lo spostamento ha promosso una petizione. Dall’altra c’è anche via Atene, e più nel dettaglio i locali presso i quali un’altra associazione islamica, Al Huda, svolge le proprie attività. In ordine alle quali la Lega chiede controlli adombrando il sospetto che anche lì, ha detto il capogruppo leghista Giuseppe Vandelli interrogando la Giunta sulla questione, si svolgano attività di culto, che se in via Cavour sono autorizzate, in via Atene no. Ad insospettire Vandelli un volantino, distribuito durante le fiere d’ottobre a ridosso di un banchetto del Partito Democratico, "sul quale si leggeva come a Sassuolo esistano già due moschee". Evidente, ad avviso del consigliere leghista, il riferimento, oltre che a via Cavour, anche a via Atene, "e di fatto una dichiarazione pubblica dell’esistenza di attività di culto in un luogo non autorizzato, con un possibile abuso edilizio".

Da qui la richiesta di Vandelli se l’Amministrazione fosse al corrente di quanto riportato dai volantini e se e quali tipo di controlli siano stati posti in essere nei confronti dei locali di via Atene, richiedendone analoghi anche nella zona de ‘I Quadrati’ dove, aggiunge Vandelli, vengono segnalate presenze non proprio rassicuranti.

Il sindaco, rispondendo, ha fatto presente come l’Amministrazione sia totalmente estranea "sia al volantino che al suo contenuto, e che lo stesso pd si sia dissociato dall’origine degli stessi", aggiungendo come il Comune "lo spazio pubblico per i banchetti politici, siano essi di maggioranza o opposizione, centro destra o centro sinistra, non è previsto un controllo preventivo sui contenuti del materiale distribuito". Quanto agli spazi adibiti, o da adibire, a luoghi di culto, Mesini ha parlato di "regolare insediamento di Associazione di Cultura Al Huda presso i locali di via Atene", garantendo i controlli del caso "rispetto alla possibilità di abuso edilizio segnalato: qualora dovessero evidenziarsi irregolarità verranno presi gli opportuni provvedimenti". Sui ‘Quadrati’, invece, "i controlli effettuati nel corso dell’ultimo mese – ha detto Mesini – non hanno riscontrato fenomeni di degrado. É comunque nostra intenzione continuare le attività di controllo".