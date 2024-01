Moschea da ricollocare: "Deve essere un luogo raggiungibile a piedi"

"Per il momento non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione dal Comune. Non abbiamo particolari richieste riguardo al luogo che verrà selezionato, auspichiamo solo che possa essere comodo da raggiungere per tutti i fedeli". Dunque anche a piedi e in bicicletta. I vertici della comunità islamica di Modena non pongono veti all’operato dell’amministrazione comunale sulla designazione dell’area dove realizzare la nuova moschea, né hanno preferenze sul luogo indicato, ma tramite i propri rappresentanti sottolineano che la zona prescelta debba risultare comoda a tutti coloro che vi si recheranno e con qualunque mezzo di trasporto, come avviene attualmente nella sede di via delle Suore.

Nei giorni scorsi a Modena erano iniziati a circolare i primi malumori, con una richiesta ufficiale al Comune da parte del Comitato Villaggio Europa per scongiurare l’eventualità che la costruzione del nuovo luogo di culto venga eseguita nella trafficatissima area Ex Pro Latte; le motivazioni dei residenti sono legate ad un discorso logistico, mettendo in evidenza come il luogo non sia consono ad un centro di culto, essendo adiacente a diecimila metri quadrati di asfalto per il polo logistico CONAD.

Lo stesso Comitato aveva già avuto un incontro con i rappresentanti della comunità islamica, e questi avevano fatto emergere due punti importanti: in primis la volontà di mantenere un unico centro di culto a livello provinciale, come seconda cosa il pensiero che nei prossimi anni vi sarebbe stato un probabile aumento di frequentatori, per cui andava scelta una zona consona per la nuova moschea. I membri del Comitato Villaggio Europa hanno allora fatto pervenire all’amministrazione un progetto dove sono state presentate quattro aree alternative in cui potessero essere eseguiti i lavori.

La prima interessa l’area stadio tra via Padre Candido e viale Montecuccoli, essendo comodissima da raggiungere sia a piedi che in bicicletta, mentre la seconda zona identificata è aderente alla piscina pergolesi, tra strada Minutara e via Divisione Acqui, in quanto lontana dai quartieri residenziali; poi è stata presentata la possibilità di far sorgere il luogo di culto alla Madonnina, tra via Fiorenzi e la diagonale ex ferrovia.

Come ultima ipotesi, secondo il Comitato Villaggio Europa, sarebbe possibile non allontanarsi troppo dalla zona Sacca, dove è presente l’attuale moschea: per questo si potrebbe decidere di costruire tra via Ernesto Breda e Strada San Cataldo. La palla ora passa al Comune, che dovrà decidere se accettare o meno le richieste dei residenti o continuare con la propria idea iniziale.