Moschea, oggi c’è un solo vero problema: il traffico

Sono residente alla Sacca, zona Sant’anna, dove da oltre 30 anni dobbiamo ’fare i conti’ con la moschea. Non ho mai avuto problemi con nessuna delle persone che il venerdì vanno a pregare. Non ci sono mai stati problemi di sicurezza. Il problema vero è il traffico, che blocca rotonda e cavalcavia. Le aziende che lavorano qui non sanno dove parcheggiare i mezzi. E di certo il cavalcavia non si può spostare a differenza della moschea! Se si sposta, mi raccomando senza spese per la collettività, è la soluzione migliore.

AR