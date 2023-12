Mostra alla Biblioteca Estense: "Questi libri sono molto preziosi già a partire dalla loro copertina"

Non si giudica un libro dalla copertina, si dice... Eppure, a volte proprio la ‘copertina’ è ricca e pregiata, quasi più delle pagine che abbraccia e racchiude. Ce lo dimostra l’affascinante mostra dedicata alle "Legature" italiane e straniere, dal XV al XX secolo, allestita fino al 16 marzo 2024 nella sala Campori della Biblioteca Estense. Curata dal bibliofilo Federico Macchi, fra i massimi esperti italiani, l’esposizione presenta sessanta libri di enorme valore, selezionati fra 1250 preziose legature che sono state censite con un’indagine sistematica condotta negli anni scorsi. "La mostra – spiega Grazia Maria De Rubeis, direttrice della Biblioteca Estense Universitaria – pone l’accento sull’aspetto materiale della legatura, come oggetto con valore di documento, e sul suo aspetto esteriore, come oggetto dal valore artistico. La storia della legatura va in parallelo con la storia del libro, della sua circolazione e del collezionismo".

"La legatura è il primo approccio, anche tattile, che noi tutti abbiamo con un libro", fa notare giustamente Federico Macchi. E come di un libro conosciamo l’autore, così da vari indizi – fregi, decorazioni, monogrammi – possiamo ‘riconoscere’ l’artigiano che ne ha curato la rilegatura, lavorando di rotella, di punzone e di paletta per creare un vero e proprio oggetto d’arte. La mostra offre un percorso cronologico, a partire dalle prime legature del Trecento in pelle conciata con allume, con tanto di borchie che servivano a proteggere il volume: piccolo e delizioso, il "Libro d’ore" della seconda metà del ‘400, con la copertina in argento e seta rosa, meraviglioso il Messale di Borso d’Este, sempre del secondo ‘400, con la legatura in tessuto rosso. In quest’epoca, i libri erano perlopiù rilegati con assicelle di legno ricoperte: soltanto in seguito, si passò a legature in cartone rivestito.

Nelle teche della biblioteca, ammiriamo legature di area toscana oppure gioielli di fattura veneziana. In una vetrina, ecco un Salterio dell’Ordine monastico di San Benedetto con la legatura riferibile ad Andrea Di Lorenzo, un maestro, di cui sono note al mondo 370 opere. Ed ecco una raccolta petrarchesca che rivela la mano del legatore della Bibbia di Ulrich Fugger, una vera rarità: di questo straordinario artigiano del libro si conoscono al mondo soltanto 16 legature. In mostra, un posto d’eccellenza meritano ovviamente le legature emiliane: "Già dal secolo XV a Bologna fiorì l’arte della legatura, e dal 1530 la città divenne uno dei principali centri di produzione in Italia, con una dozzina di botteghe", ricorda Macchi. E, passeggiando fra i secoli, si resta incantati di fronte ad alcuni volumi dai dettagli preziosi, come quello (della seconda metà del ‘700) realizzato per la solenne dedicazione della statua equestre di Francesco III d’Este: sul fronte, lo stemma estense è ricamato con fili d’oro nel velluto, "e spesso le botteghe di legatoria affidavano alle monache l’esecuzione di questi lavori così pregiati", ricorda il curatore. Il percorso riserva uno spazio d’onore anche alla rinomata legatoria modenese fondata da Dante Gozzi ai primi del ‘900: fra i lavori di questa storica bottega artigiana, anche un volume del 1936 che nella copertina riproduce lo stile e il gusto rinascimentale. Un trionfo di precisione, di pazienza, di bellezza che, una volta di più, ci fa essere orgogliosi del patrimonio d’arte che ci è arrivato dalla storia. E ci invita a conoscerlo sempre meglio.