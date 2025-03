Mostra ‘blasfema’di Saltini. Slitta la decisione sull’archiviazione

Il giudice Scarpa ieri si è riservato sulla decisione di archiviare o meno il fascicolo per presunte offese ad una confessione religiosa, aperto dalla Procura dopo gli esposti presentati contro la mostra di Andrea Saltini, allestita nella chiesa di Sant’Ignazio, sede del museo diocesano di Carpi. Il caso è noto e vede tra gli indagati, oltre all’artista anche l’arcivescovo di Modena. Alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura si era opposto l’avvocato Francesco Minutillo, che assiste i fedeli che hanno presentato l’esposto. "Abbiamo ribadito con fermezza la natura blasfema dell’esposizione artistica ospitata nella chiesa di Sant’Ignazio di Carpi, evidenziando come essa abbia rappresentato un’offesa grave ai sentimenti religiosi della comunità cattolica. Nel corso dell’udienza, la difesa degli imputati ha depositato memorie difensive oltre i termini previsti. Abbiamo eccepito la tardività di tali atti, e il Giudice ha accolto la nostra eccezione, disponendo l’espunzione delle memorie dal fascicolo processuale".

"Prendiamo atto delle affermazioni di controparte circa l’asserito svolgimento dell’udienza – sottolinea invece l’avvocato Cosimo Zaccaria, che rappresenta uno dei religiosi indagati –. I processi si fanno in aula e basta, questo nel rispetto di tutto ed in primis di chi deve giudicare in nome del popolo italiano. Prendiamo altresì atto di un significativo accanimento nei confronti di stimate e rispettate persone di fede. Persone che – quotidianamente – aiutano il prossimo e non si soffermano sulle ’forme’ ma entrano nel cuore della fraternità a dimostrazione di una fede sincera e genuina. La prudenza ed il rispetto devono governare l’agire di tutti: la divisività non aiuta nessuno".