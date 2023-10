Mostra Cavallari, ultima occasione

Questo è l’ultimo weekend della mostra del pittore modenese, Alberto Cavallari, aperta, al Centro Alberione di Via 3 Febbraio 7, dalle 10 alle 12 e 30 e dalle 15,30 alle 19. I responsabili dell’associazione Talità Kum, che hanno organizzato la mostra per una vendita di beneficienza delle opere di Cavallari, manifestano soddisfazione e prevedono un positivo successo dell’iniziativa. La vendita dei quadri e disegni del pittore Alberto Cavallari, mancato nel 2016, nato a Scortichino di Bondeno (Ferrara) ma modenese d’adozione, è infatti destinata a finanziare un progetto di ristrutturazione di una Casa d’Accoglienza per bambine in Myanmar (ex Birmania), a Loikaw e per l’acquisto di tendoni e altri materiali per le persone che vivono nei campi profughi in quel paese martoriato dalla guerra civile in corso. "Mettiamo volentieri a disposizione parte della nostra collezione d’Arte – dice la Presidente di Talità Kum Maria Rosa Grosoli – e contiamo che tanti modenesi contribuiscano con ulteriori acquisti di dipinti e disegni". È possibile partecipare all’iniziativa anche dopo la chiusura della mostra, contattando l’associazione Talità Kum odv che ha sede in strada Chiesa di Collegara 7, a San Damaso MO: [email protected] 3292041260.