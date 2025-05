Mostra d’arte all’ospedale: "La bellezza allontana il dolore"

L’umanizzazione delle cure passa anche dall’allestimento di ambienti che, all’interno degli ospedali, possano alleviare le sofferenze e le preoccupazioni di degenti e visitatori. ‘La salvezza – scrisse Dostoevskij – salverà il mondo’ e l’arte, che la bellezza esprime, in ospedale a Sassuolo, è ‘di casa’. Proprio nell’anno del ventennale della struttura sassolese, una mostra collettiva racconta infatti il percorso di ‘VolontariArte’, progetto unico nel suo genere che, dal 2005 ad oggi, ha promosso complessivamente 38 mostre, ospitando 662 opere e devolvendo in beneficenza oltre 50mila euro. Si intitola ‘ViVenti’ l’esposizione presentata ieri: una summa del lavoro di ‘VolontariArte’ che, in vent’anni di attività, ha spaziato tra fotografia, pittura, scultura, ceramica e istallazioni. Nove gli artisti (Domenico Difilippo, Franco Faggioli, Marcello De Angelis, Omar Galliani, Ernesto Ubertiello, Luigi Della Torre, Luigi Ottani, Gianfranco Morini e Claudio Melotti) che hanno messo a disposizione le loro opere, integrando un percorso espositivo allestito al primo piano fino al prossimo 31 luglio. "Grazie a eventi come questo l’ospedale non è più solo un luogo di cura, ma anche uno spazio aperto dove la cultura e il sociale s’incontrano per aiutare la comunità, finanziando progetti che hanno al centro il cittadino e il paziente", ha detto il direttore generale dell’ospedale di Sassuolo Stefano Reggiani, ringraziando per il prezioso contributo dato all’allestimento della mostra gli sponsor Dussmann, Cir, Coopservice, Synergic Italiana, Lions e Punto Jpg.

s.f.