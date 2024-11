Mostra di Dalí, è polemica: "Si faccia chiarezza sulle opere"

È la consigliera Maria Grazia Modena ad riaccendere i riflettori sulla mostra di Dalí, esposta all’interno del palazzo dei Musei e inaugurata lo scorso settembre in occasione del Festivalfilosofia. L’esposizione, organizzata da Dalí Universe, il cui presidente è Beniamino Levi (il Comune, infatti, ha soltanto concesso gli spazi a titolo gratuito, gli incassi sono incamerati dagli organizzatori) è stata così presa in esame lungo il corso di una sua interrogazione, dove punto per punto ha voluto elencare considerazioni e domande, riaccendendo in questo modo una "querelle" che, come riporta lei stessa nell’interrogazione, fu già motivo di discussione in passato sulla natura delle opere esposte. "Sono stati sollevati dubbi e problemi in ordine alla riproduzione delle opere anche in occasione della mostra al Palazzo delle Papesse di Siena del 2021" scrive la consigliera, riaccendendo quindi i riflettori sul tema. Considerazioni che hanno quindi portato alla stesura dell’interrogazione, dove la consigliera interpella sindaco e giunta per ricevere alcuni chiarimenti, tra cui "come mai il Comune non si sia rivolto alla Fondazione ufficiale di Dalì per organizzare una mostra su di lui, ma abbia contattato una organizzazione commerciale dedita alla vendita di riproduzioni e multipli, perché non sia stato richiesto anche solo il patrocinio della Fondazione Dalí e, nel caso contrario, perché non sia stato concesso – si legge nell’interrogazione – se l’ amministrazione e in particolare l’assessorato competente fosse al corrente delle polemiche sollevate da anni da numerosi critici d’arte e non ne abbia tenuto conto anche solo in via prudenziale".

Tra le altre domande, inoltre, si chiede "come debbano essere considerate le opere in mostra – pezzi unici, riproduzioni originali, multipli – e quali sia la loro provenienza".

"A Modena, durante l’inaugurazione, erano presenti, oltre a Levi, anche Nicolas Decharnes, figlio di Robert Decharnes, segretario storico di Dalí, persone che hanno conosciuto l’artista spagnolo. Levi era un suo amico storico – dice Tomaso Neri, responsabile della mostra – e le opere esposte nella mostra, lo ribadiamo, sono tutte autentiche e certificate. La Dalí Universe ha fatto centinaia di mostre nel mondo: le opere sono originali e come tali vanno considerate. Ogni giorno la mostra è visitata da tantissimi istituti e studenti, ed è questo che ci riempie di gioia".