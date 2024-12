Mostra di presepi di Claudio Ladurini al Rivoli Boutique Hotel di Firenze

In attesa che a Pievepelago riapra per le Feste la mostra permanente dei presepi del fiumalbino Claudio Ladurini (nella foto piccola), nei giorni scorsi è stata inaugurata una sua mostra benefica al prestigioso Rivoli Boutique Hotel di Firenze.

"Il presepe – dice Ladurini – è un esercizio di bellezza, ingegno, creatività e tradizione. Per la 13ma volta espongo a Firenze una mia personale mostra di presepi all’hotel Rivoli in piazza Santa Maria Novella fino all’Epifania. Dal 22 dicembre aprirò la mia mostra permanente di 30 opere a Pievepelago nella Chiesolina di piazza Ricci, con nuovi quadri e più ampliata".

Ladurini è noto non solo per la perizia con cui realizza i suoi presepi, ma anche per la delicata inventiva di porre alcune sue Natività in contesti attuali come la guerra in Ucraina, l’accoglienza del Papa ai poveri, il presepe in un reparto Covid, quello coi migranti ecc.

A Firenze si raccoglieranno donazioni alla Fondazione Bacciotti che offre ospitalità gratuita alle famiglie dei bambini presso l’Ospedale pediatrico Meyer. Chiara Candidi, organizzatrice, dice "Gesù Bambino nasce anche dove c’è guerra, dolore e solitudine; dove c’è più bisogno, nei reparti covid o nelle case solitarie. Il maestro Ladurini ha realizzato in maniera perfetta il messaggio del Natale che invita tutti a ad avere sempre presenti i drammi vissuti per costruire un futuro di maggiore consapevolezza e speranza".

Ladurini, 84 anni, da quando è in pensione (in precedenza era stato fautore del successo in Italia del Croccante artigianale di Fiumalbo) utilizza le giornate per aggiungere nuovi presepi agli oltre 500 sinora realizzati (gratuitamente) con oltre 2.000 apposite statuine oltre a quelle acquistate utilizzando spesso tutta la propria pensione. "E’ una passione – dice Claudio – e rilancio l’idea di un circuito di presepi dell’Appennino Modenese in modo da tramandare anche ai giovani queste nostre belle tradizioni. Quando li incontro nelle scuole, sono davvero interessati a realizzarsi il proprio presepe a casa".

Socio dell’Associazione italiana presepi di Roma, trenta dei presepi di Claudio Ladurini sono visitabili tutto l’anno a Pievepelago all’interno dell’edificio detto Chiesolina in piazza Ricci a Pievepelago, con l’aumento a tre dei presepi meccanici e gli altri che variano dagli scorci classici palestinesi ad altri tipici del nostro Appennino".