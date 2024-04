Mostra ispirata a Foer. Brindisi di finissage

Brindisi, alle 18 di oggi, alla Galleria Ranarossa, in via Montevecchio, in occasione del finissage della collettiva: ’Ogni cosa è illuminata’. Il titolo è ispirato all’omonimo romanzo autobiografico di Jonathan Safran Foer, autore ebreo, di origine ucraina, vissuto negli Stati Uniti. La mostra, curata da Ersilia Sarrecchia, raccoglie le opere di quindici artisti: Milva Bacchelli, Lauraballa, Cristina Davoli, Giulia Frascari, Marco Lombardo, Sara Lovari, Daniele Milanesi, Luna Potenziere, Grazia Salierno, Ersilia Sarrecchia, Abraham Sidney, Rudina Simicija, Gaetano Tommasi, Gabriele Ugolini e Alberto Zecchini. Gli autori, ciascuno mediante le proprie tecniche espressive, dialogano su temi essenziali, quali il viaggio interiore, l’attuale storico e la percezione del circostante, mediata e meditata dalla luce.