Mostra mercato dedicata al tartufo

Montefiorino celebra un’attrattiva Mostra Mercato del Tartufo modenese, prodotto in diversi Comuni riuniti dal Marchio collettivo Tradizioni e Sapori di Modena. L’evento si apre oggi con un anticipo alle 18, quando in Piazza Europa a cura dell’Associazione Rocks è offerto "Trufflegulp", un aperitivo con dj set, ma si svolgerà e proseguirà nelle giornate di domani, 1 - 4 - 5 novembre. Organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni locali, "La manifestazione – spiega il sindaco Maurizio Paladini – intende proporsi come omaggio alle produzioni locali".