Mostre di arte e libri al Mac e in biblioteca

In questo periodo Pavullo offre diversi eventi per il mondo della pittura. Fino al 6 gennaio Circol Art propone ‘MAC – Esposizione d’arte personale’ di Walter Mac Mazzieri, a cura di Lorenzo Mesini e Stefano Danieli in via Giardini, 36/38 Pavullo (apertura: martedì, mercoledì e venerdì 17 – 19. sabato e domenica 10 – 12 e 17 – 19). Invece nella Galleria d’Arte Contemporanea di Palazzo Ducale si tiene la nostra ‘La virtù della pazienza’ con illustrazioni di Enrico Checchi, a cura di Simona Negrini (aperture martedì e giovedì 15 – 18, sabato 10 – 13 e 16 – 19, domenica e festivi 16 – 19). Presso la Biblioteca Comunale mostra dei libri realizzati per il concorso "Un libro per Nati per Leggere".