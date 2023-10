"Motivazioni confuse, partito con un padrone"

"Apprendo con stupore questa richiesta, dopo settimane in cui abbiamo provato a ricucire. Cosa è successo? Ho provato ad alzare il livello degli iscritti alla lista civica, con professionisti preparati sui temi più importanti, come sicurezza, ambiente, politiche dell’abitare. Questo impegno è stato percepito come la volontà di ritagliarsi uno spazio politico, quando invece il mio intento era di contribuire al progetto di Modena Civica e di farlo funzionare al meglio". E’ amareggiata Anna Maria Lucà Morandi. L’aria era ’elettrica’ da un po’ di tempo, ma non si aspettava che il suo ’partito’ l’avrebbe sfiduciata in modo così diretto. "Mi sembra, nel corso del mio incarico, di essermi comportata in modo coerente. Non riesco davvero a capire quali siano le motivazioni di questa sfiducia, la nota che è stata diramata non consente di capirlo con chiarezza. Si parla dei Quartieri – continua –, ma il nuovo regolamento arriva in consiglio a novembre, e in commissione Katia Parisi l’ha votato. Qualcosa non mi torna". Lucà Morandi lancia una frecciata: "A pensarci bene sarei il secondo assessore di Modena Civica a farsi da parte in questi cinque anni... sarà un caso? Sono delusa dalla lista civica, che dice di voler tenere fuori le ideologie e poi invece ricade proprio in questo errore. Mi chiedo: questa è davvero una lista dei cittadini, o c’è un padrone?". Lucà Morandi approfitta dell’occasione anche per rivendicare alcuni risultati ottenuti in questi anni. "In primis voglio ringraziare il sindaco per la fiducia che mi ha dimostrato e per aver sempre fatto, dal primo momento, da pungolo al mio operato – spiega – Considero il bilancio dell’attività svolta molto positivo. Con un lavoro capillare l’amministrazione ha raggiunto quasi 7000 cittadini che abbiamo già incontrato nelle 33 assemblee svolte (altre tre sono in programma a novembre e altre a seguire). La settimana scorsa, poi, si è conclusa la prima fase del più importante percorso dedicato ai cittadini, ovvero l’iter di riscrittura del nuovo regolamento dei Quartieri, in sostituzione di quello di prima attuazione del 2014, che ha visto la luce

come conseguenza della legge che senza timori definisco scellerata e che ha abolito i

quartieri nelle città con popolazione inferiore alle 250mila unità. Il nuovo Regolamento che approderà in consiglio comunale nel mese di novembre, è il frutto di una approfondita riflessione su ciò che in oggi ed in futuro possono

realisticamente essere i quartieri. Ad essi – chiude – è stato assegnato un compito essenziale e non delegabile ad altri di ascolto, informazione e consultazione dei cittadini e delle realtà sociali sui problemi di interesse territoriale".

d. m.