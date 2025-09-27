Moto nel burrone, muore in vacanza. “Addio Aimo, gigante buono”

Modena, 27 settembre 2025 – Le moto, e in particolare le Bmw, erano la sua grande passione. E proprio in sella alla sua due ruote ha trovato la morte il modenese Aimo Saetti di 62 anni.

Il tragico incidente si è verificato ieri nel primo pomeriggio in Sardegna, sulla Sp 49, la litoranea tra Alghero e Bosa.

Secondo le prime ricostruzioni, Saetti era in sella alla sua Bmw, stava viaggiando con altri amici, quando – per cause in corso di accertamento – ha perso il controllo del mezzo, è fuoriuscito di strada ed è precipitato nel burrone che costeggia la strada. Immediato l’intervento sul posto dei mezzi di soccorso e dell’elisoccorso Areus di base ad Alghero, mandato dalla centrale del 118: i sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo invano, l’uomo è deceduto e il suo corpo è stato trasferito alla camera mortuaria del cimitero di Bosa.

La triste notizia si è presto diffusa a Modena, dove il 62enne risiedeva. Aimo era infatti molto conosciuto, sia in quanto da anni lavorava nel negozio ‘Super Bike’ di via Emilia Est, sia per la sua passione per le moto.

“Papà era una persona solare – racconta tra le lacrime la figlia Beatrice – amava la vita, i suoi amici e io ero tutto il suo mondo, mi amava incondizionatamente.

Sono distrutta, piena di dolore. Papà è morto facendo quella che è stata la sua passione da quando era piccolo: andare in moto. E anche se era testardo e io non ero d’accordo, non me lo potrei mai immaginare senza la sua moto. Quindi me lo voglio ricordare esattamente così, felice mentre corre sulla sua moto”.

Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio e di incredulità per la sua morte improvvisa e tragica: “Il gigante dal cuore buono…non doveva andare così…

Buona strada, caro Aimo, per sempre in sella alla tua Bmw. Grazie di tutto”, scrive una amica.

“Siamo sconvolti – raccontano amici storici – non riusciamo a crederci. E non capiamo neppure come sia potuto accadere: Aimo era un motociclista esperto, prudente, con decenni di esperienza di guida alle spalle.

Era solito fare le vacanze in moto, poi ogni domenica correva in pista.

E ha percorso strade ben peggiori della litoranea tra Alghero e Bosa: giusto la scorsa settimana anche noi, che con lui condividevamo la passione per le due ruote, abbiamo percorso quel tratto, è una strada panoramica ma non ci è sembrata molto pericolosa.

E poi lui era davvero attento, non capiamo come sia potuto accadere. Ma soprattutto, ci mancherà, a tutti noi, tantissimo”.