Moto d’epoca, la Mille Miglia farà tappa a Finale Emilia

Sarà un inizio di settimana davvero ‘rombante’ per Finale, che lunedì 7 luglio ospiterà il passaggio di una tappa della "Milano – Taranto", una delle più celebri rievocazioni storiche per moto d’epoca. La leggendaria competizione motociclistica attraversa l’Italia da nord a sud, sulle orme della gara nata nel 1937, unendo lo spirito sportivo, il fascino del viaggio e la promozione dei territori attraversati. La "Milano – Taranto" (il cui manifesto è stato disegnato dal famoso illustratore Giorgio Serra ‘Matitaccia’), prenderà il via domenica 6 dal parco esposizioni di Novegro, nel Milanese, e si concluderà sabato 12, dopo aver percorso 1767 chilometri. Lunedì i partecipanti si trasferiranno da Novegro a Villanova di Castenaso, nel Bolognese, viaggiando nella notte: dopo il passaggio da Guastalla, Reggiolo, Concordia e Mirandola faranno tappa a Finale in piazza Garibaldi a partire dalle 8 di lunedì, per un controllo orario previsto dall’organizzazione. Saranno accolti con un momento di ristoro curato dalla Stazione Rulli Frulli, impegnata nel valorizzare l’inclusione sociale attraverso la musica e le attività collettive. Per tutti gli appassionati di motorismo sarà l’occasione ideale per ammirare da vicino moto d’epoca, fra cui veri e propri pezzi da museo, condotti da piloti italiani e stranieri accomunati dalla passione per le due ruote e l’avventura. L’evento (con il supporto di Cencar service e Scuderia Ferrari club di Finale Emilia) ha il patrocinio dell’amministrazione comunale.

