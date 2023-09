Motociclista si scontra con auto, è in terapia intensiva

Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio di ieri sulla via Emilia Ovest, all’incrocio con via Sant’Anna, tra Castelfranco Emilia e San Cesario. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, subito a intervenuta sul posto, un motociclista si è scontrato con una vettura all’improvviso, mentre i mezzi viaggiavano pare nella stessa direzione di marcia. Lo schianto è stato violento è il centauro, un 48enne, N.B. le iniziali, è stato sbalzato al suono cadendo rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Vista la gravità delle lesioni il motociclista è stato poi trasportato in elisoccorso all’ospedale di Baggiovara dove si trova ricoverato in terapia intensiva.