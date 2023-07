Motociclista urta una betoniera in tangenziale

Ancora un gravissimo incidente sulle strade di Castelfranco. Ieri, intorno alle 13 un motociclista è rimasto ferito in modo grave dopo aver urtato una betoniera che lo precedeva, cadendo r sull’asfalto. Lo schianto si è verificato sulla tangenziale di Castelfranco. L’uomo, 34 anni stava viaggiando in sella alla propria moto in direzione Bologna quando ha urtato appunto il mezzo pesante che lo precedeva nei pressi dello svincolo che immette sulla via Emilia. A causa dell’impatto il giovane è finito rovinosamente a terra, riportando numerose fratture. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e il 34enne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Baggiovara. Dopo un periodo di osservazione il centauro è stato trasferito nel reparto di ortopedia: la prognosi è di trenta giorni. Le indagini sulla dinamica dello schianto sono ora in corso da parte della polizia locale. E’ ancora ricoverata a Baggiovara, in terapia intensiva anche la 51enne rimasta coinvolta sabato in un incidente nelle campagne di Riolo di Castelfranco. La donna era rimasta incastrata nell’abitacolo del mezzo, finito in un fossato dopo lo schianto con un’altra autovettura