Motocross, 14enne in terapia intensiva

Grave incidente ieri pomeriggio alla pista di motocross di Savignano.

A rimanere vittima di una brutta caduta dalla sua moto è stato un ragazzo di 14 anni, che ha riportato un trauma cranico e una botta addominale, vicino al fegato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure.

Il giovane pare sia rimasto sempre cosciente durante i soccorsi, è stato comunque deciso che fosse trasportato in eliambulanza all’ospedale di Baggiovara.

Lì, dove è entrato come codice ’giallo’, le sue condizioni hanno destato maggiore preoccupazione, in particolare per il trauma addominale.

E’ stato quindi disposto il suo trasferimento in terapia intensiva.

Soltanto oggi potrà essere sciolta la prognosi sulle sue condizioni.