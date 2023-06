Motocross, dj e gastronomia La cavalcata della solidarietà

Fare del bene, fa bene. È questo lo spirito con cui domani, nel parco comunale di Palagano, si terrà ‘Una giornata per il sociale’, un’iniziativa di raccolta fondi da destinare in beneficenza a partire dalle 15 fino alla tarda serata, promossa dal Motoclub ‘Enduro in Appennino’ in collaborazione con il Comune di Palagano.

Si partirà alle 15 con le iscrizioni ai tornei a cura della Pro Locos di Palagano, mentre alle 16 è previsto lo spettacolo bike trial con il campione Cristian Bursi, oltre ai tornei di briscola, biliardino e bocce. Sempre alle 16 è prevista la partenza del tour guidato in mtb, mentre alle 16.30 seguirà lo spettacolo di moto da trial in collaborazione con i ragazzi di Piandelagotti, e alle 20 apriranno gli stand gastronomici.

Dalle 22, poi, al via ‘Tomorrowland in Palagano’, con musica di vari Dj.

"Questo evento – ha spiegato Fabio Braglia, presidente della Provincia – ha il duplice scopo di promuovere l’attrattività del territorio e fare del bene, raccogliendo fondi da destinare in beneficenza. Sensibilizzare la comunità locale verso chi ha più bisogno è fondamentale per costruire una cultura di coesione e giustizia".

Ci sarà poi un evento dedicato ai più piccoli dai 5 ai 9 anni, con la possibilità di provare le moto beta minicross elettriche, attraverso percorsi assistiti da istruttori del motoclub Enduro in Appennino.

"Enduro in Appennino – ha raccontato il presidente Alberto Salvatori – organizza eventi legati al mondo dell’enduro da diversi anni, come tour guidati nel nostro Appennino modenese e all’isola d’Elba durante l’anno, oltre a Motocavalcata estrema Hardragon e corsi di avviamento per bambini in collaborazione con la casa costruttrice Beta Motor presso la prima e unica Beta Kids Academy con moto e attrezzature di proprietà. Siamo convinti che la miglior terapia sia lo sport: i ragazzi oggi vivono di poco, il motocross li proietta invece in un mondo fatto di sensazioni ed emozioni che oggi non provano più. Quando giocano con le moto i bimbi sono più vivi".

Sofia Silingardi