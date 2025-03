MotòExhibition da sogno. In Fiera sfreccia la Storia: "Scommessa per il futuro"

Nella capitale delle quattro ruote la scena se la prendono, per un weekend, le due ruote. A ModenaFiere si è aperta ieri la prima edizione di MotòExhibition, nuova kermesse dedicata esclusivamente a tutto il mondo dei motocicli, in tutte le declinazioni: moto stradali, da pista, da cross, da 2 e da 4 tempi, senza dimenticare i motorini di tutte le epoche. Appassionati e collezionisti hanno quindi riempito i due padiglioni del quartiere fieristico per ammirare moto che hanno fatto la storia, osservare chicche da appassionati.

Di grande richiamo l’esposizione nella galleria di 40 moto ordinate secondo tre nuclei tematici e storici: "’Polvere e fango", che riunisce moto da cross ed enduro degli anni ‘70 e ‘80, ’Piccole ma veloci’, con moto da corsa di piccola cilindrata degli anni ‘60, ‘70 e ‘80 e ‘Tutto in piega’, con modelli di case giapponesi legati a a doppio filo alle imprese dei campioni delle corse e alle più belle pagine del motorsport a due ruote.

Tantissimi poi i marchi rappresentati dai dealer ufficiali presenti, tra i quali Ducati, KTM, Royal Enfield, Suzuki, Kawasaki, Harley-Davidson, Triumph, BMW, Morbidelli, Keeway, Kimco, Benelli, Kove, Benda, KL, Vent, FB Mondial, Fantic Motor, Sym, Rieju e Wottan. Presenti anche i modenesi Moto Club Ghirlandina, circolo di riferimento in città per collezionisti di motociclette, e che in fiera espone alcuni modelli dell’epopea Villa, e il Registro Storico Simonini Moto, che tutela la storia delle moto da cross degli anni ‘70 elaborate con i famosi kit del preparatore di Bomporto Enzo Simonini. Da stropicciarsi gli occhi ovviamente le Ducati, presenti con le loro livree rosse nello stand di Motor Valley e del rivenditore reggiano Ruote da sogno, un riferimento nel mondo dei motori per i collezionisti di tutta Italia. Molto fotografati anche due prototipi: la FXE Vanguard Roadster e l’Amazzone.

L’Amazzone è un altro pezzo unico, esposto presso lo stand di Made in Motor Valley, realizzato da Paolo Gilles Manara, artigiano e artista piacentino che ha avuto l’idea di unire le sue due passioni più grandi: i motori e il legno. Ha così preso una Suzuki 65X-R 750, ne ha smontato il telaio e lo ha rifatto completamente, combinando il legno con inserti in acciaio e alluminio. Il secondo padiglione è dedicato alla ricambistica e agli accessori, dove si può trovare tutto il necessario per il proprio gioiello su due ruote: tanti gli stand di preparatori, restauratori e ricambisti specializzati su moto e scooter di tutte le epoche e le nazionalità. Il nuovo brand fieristico può rappresentare anche un rilancio di ModenaFiere: "L’apertura di questa prima edizione di MotòExhibition – ha dichiarato Celso De Scrilli, presidente di ModenaFiere – rappresenta una scommessa, un impegno e un momento importante per la società che, così come la sua capogruppo BolognaFiere, crede in questo evento perché crede nelle potenzialità e nel futuro di questo quartiere fieristico"’. Oggi cancelli aperti dalle 9 alle 18. Biglietti in cassa a 19 euro, online a 15.