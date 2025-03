MotòExhibition, la nuova fiera dedicata alle due ruote d’epoca

MotòExhibition, la nuova fiera dedicata alle moto d’epoca, si tiene per la prima volta a ModenaFiere oggi e domani (29 e 30 marzo). L’ evento punta a rafforzare il legame tra Modena e il mondo motoristico. E tra le curiosità c’è anche uno stand della Guardia di finanza. "Esponiamo quattro moto storiche Morini che nel 1967, 1968, 1969 e 1971, erano in uso al gruppo sportivo Fiamme gialle èper cross, enduro e regolarità - spiega il ten.col. Giuseppe Furno, direttore del Museo storico della Gdf - e che ora sono in dotazione al nostro Museo". C’è anche Corsaro 158 Testa piatta che nel 1971 fu uno degli 4 esemplari che prese parte alla Sei giorni di Enduro sull’Isola di Man, nel Regno Unito, conquistando 4 medaglie d’oro. La Testa piatta fu progettata da un ex ingegnere della Ferrari. Intermeeting organizza da 40 anni la fiera ’Auto e Moto d’Epoca’, quest’anno estesa anche alle moto classiche.