Motor Valley Accelerator "Supporto all’automotive"

Motor Valley Accelerator si è ’presentato’ – ieri in via Selmi – , agli assessori regionali Vincenzo Colla e Paolo Calvano accolti, tra gli altri, dal presidente della Fondazione di Modena Paolo Cavicchioli, e dal presidente di Motor Valley Accelerator Eugenio Razelli.

Parte della rete nazionale Acceleratori Cdp, Motor Valley Accelerator è il primo acceleratore verticale italiano legato al comparto mobility ed automotive, nato nel cuore della Motor Valley da un’iniziativa congiunta del network nazionale di Cdp Venture Capital Sgr - Fondo Nazionale Innovazione, di UniCredit e della Fondazione di Modena per creare relazioni tra aziende e startup del settore mobilità. Il programma è stato avviato nel 2021 ed è entrato nel suo terzo anno di attività. L’incontro con gli assessori Colla e Calvano è stato l’occasione per presentare il risultato delle attività dei primi due anni di accelerazione ed investimenti ed è avvenuto in un momento che, per il settore automotive, non potrebbe essere più denso di sfide: appena un paio di settimane fa il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il provvedimento che vieta la vendita di veicoli con motori termici dal 2035. "“Uno strumento fondamentale a supporto della crescita di imprese e filiere della Motor Valley dell’Emilia-Romagna, ma anche un esempio avanzato sul fronte del modello finanziario. Questo acceleratore rappresenta – spiegano gli assessori regionali Colla e Calvano – un’eccellenza straordinaria, la prima del genere in Italia"

"Il Motor Valley Accelerator ha attirato e continua ad attirare, grazie anche alla presenza sul territorio dei più importanti marchi mondiali, start up di grande potenziale – il commento di Paolo Cavicchioli, Presidente della Fondazione di Modena –. Entriamo nel terzo anno di attività consapevoli che questa realtà, da Modena, guarda al mondo. La Fondazione di Modena si è impegnata fin da subito per movimentare, con il contributo di Cassa Depositi e Prestiti insieme ad Unicredit, complessivamente 20 milioni di euro destinati alle start up accelerate. Abbiamo fatto questo spinti dal desiderio di sostenere l’imprenditoria giovanile nella consapevolezza di produrre un valore che non si misura solo nel suo carattere finanziario ed economico, ma anche sociale, grazie alla capacità delle startup di creare nuove opportunità occupazionali".