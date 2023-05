Motor Valley Fest "Bolidi che fanno sognare e raccontano la storia di un’eccellenza mondiale"

"Sono di Roma e ora studio qui ingegneria del veicolo – spiega in piazza Grande, davanti ai bolidi esposti per il Motor Valley Fest, il giovane Alessandro Scarpati – Modena, lo sanno tutti, è questo e l’anno scorso sono venuto non avendo ancora scelto l’università. Qua mi sono innamorato del mondo motoristico". Basterebbe solo questo per fare comprendere cosa sia l’automotive lungo la via Emilia. Una sorte di passione, il dna vero e proprio del territorio fin dai tempi in cui i fratelli Maserati ed Enzo Ferrari diedero vita a tutto ciò. E se lo sanno i modenesi non sono da meno i turisti, moltissimi in queste ore in centro storico e al Mef e appunto gli studenti che in questi giornistanno ’battendo’ tutti i luoghi dedicati alle quattro e due ruote, i mezzi storici e le nuove proposte che fanno sognare (in quanto acquistare è più complesso). In piazza Grande ieri mattina le persone ad ammirare le Maserati e a visitare gli stand innalzati intorno erano tantissime. La ventenne Chiara Palazzi dice: "Io studio lingue a Unimore e sono appena uscita da lezione, non potevo perdere il MotorValley. Ho scoperto due anni fa la Formula 1 e da allora faccio il tifo per Ferrari, Alonso e Leclerc" mentre la 28enne napoletana Ilaria Azand si dice "appassionata di motori e qui mi piace tanto. E’ questo l’aspetto che preferisco, del resto mio papà mi ha trasmesso questa passione perché ha una officina meccanica". Arianna Esposito è una studentessa di ingegneria meccanica all’ Università Federico II di Napoli ed è qui per un aggiornamento nel territorio che le auto le fa: "Sono in periodo di tesi, facendo gli scongiuri dovrei laurearmi a luglio, e penso che questo sia proprio il mio mondo ora che mi affaccio al mondo del lavoro. Nel nostro settore è stato facile accorgersi del Motor Valley Fest, per cui eccomi qua: guardo mentre studio prima i motori endoterminci e poi le ibridazioni". Passeggiando in città praticamente in ogni location si incontra pubblico, persone che si spingono fino ai margini del centro al parco Ferrari dove c’è la mostra su ’I grandi motociclisti modenesi’. Anche il Mef è naturalmente strapieno di pubblico attento e ammirato mentre in centro alta frequentazione alla chiesa di San Carlo per la mostra ’Manualmente: pezzi di pezzi unici’ e anche in zona Ago il pubblico non manca. Ma è ovviamente a Palazzo Ducale che le presenze si fanno numericamente rilevanti. Nessuna auto, a differenza delle precedenti edizioni, in piazza Roma, ma il cortile d’onore dell’Accademia militare è uno spettacolo". "Noi siamo modenesi – dicono i coniugi Valeria Vasirani e Flaiano Vacondio – quindi veniamo a curiosare anche se non abbiamo gli stessi gusti sui marchi". Tanti i giovanissimi: "Studio ingegneria del veicolo qui – dice Alessandro Spila di Roma – e sono attento ai concetti che poi portano fisicamente alle auto" mentre Gianluigi Delicato, laziale, termina: "Appassionato fin da piccolo, questa è davvero una iniziativa buona per raccontare a tutti un mondo un po’ per addetti ai lavori". Sempre all’Accademia ieri inaugurava la mostra dedicata a Mauro Forghieri: "Lui - spiega il suo socio Franco Antoniazzi - fino a 15 giorni prima della scomparsa era al lavoro. Mi assunse nel ’77, era un fratello e abbiamo fatto davvero quel che ci piaceva".

Stefano Luppi